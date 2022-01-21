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الأمم المتحدة تؤكد إمكانية ظهور سلالات لكورونا ستكون أخطر من "أوميكرون"

21
JANUARY
2022
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا ستكون أخطر من متحور "أوميكرون" الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.


وقال غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر".

وأضاف غوتيريش: "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية مواصلة حملة التلقيح العالمية خاصة في ظل تأخر وتيرتها من سير تحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وصرح: "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح".

وتابع: "حددت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي مهمة تلقيح 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70% بحلول أواسط هذا العام. لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح أن "توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".

روسيا اليوم
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