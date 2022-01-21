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سلطات موريتانيا أكدت مقتل 7 من مواطنيها في مالي

21
JANUARY
2022
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أكدت موريتانيا أن سبعة من مواطنيها قتلوا على الأراضي المالية، وأعلنت أنها ستوفد بعثة إلى مالي للتحقيق في "الحادث الأليم واستجلاء ملابساته". وأعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في بيان، عن أخلص مشاعر المواساة "لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية".

ولفت البيان، إلى أن جميع التدابير اللازمة ستتخذ لضمان أمن الموريتانيين، وسلامتهم، وأن الرئيس قرر في هذا السياق "إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني، إلى جمهورية مالي، لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، بفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة".

وأكد البيان، أن البعثة ستنسق مع السلطات المالية، "لاتخاذ ما يلزم، من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية". وكانت وسائل إعلام موريتانية ذكرت أن موريتانيين قتلوا في مالي على يد قوة تابعة للحكومة هناك، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في موريتانيا.

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