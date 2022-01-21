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من هي الدولة التي تصدرت قائمة أقوى الجيوش العربية؟

21
JANUARY
2022
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أشار تقرير "غلوبال فاير باور" السنوي حول قائمة أقوى جيوش العالم، إلى احتلال الجيش المصري المرتبة الـ12 عالميا، والأولى عربيا، فيما جاءت سوريا في الترتيب الـ 47 عالميًا، والخامسة عربيا.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية “غلوبال فاير باور”، تصدر الجيش الأمريكي قائمة أقوى جيوش العالم، ثم تلاه الجيش الروسي الذي احتل المرتبة الثانية، وبعده الجيش الصيني في المرتبة الثالثة.

أما عن قائمة الجيوش العربية التي دخلت هذا التصنيف، فقد تقدم الجيش المصري على نظرائه حيث جاء في المرتبة الـ12 عالميا، بينما أحرز الجيش الجزائري المرتبة الـ31 عالميا والثالث على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليحتل الجيش السوري المركز الخامس عربيا والـ47 عالميا، ليأتي الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و55 عالميا.

فيما يلي ترتيب الجيوش العربية في قائمة غلوبال فاير باور:

مصرالـ 12 عالميا الأولى عربيا

السعودية الـ 20 عالميا الثانية عربيا

الجزائر الـ 31 عالميا الثالثة عربيا

العراق الـ 34 عالميا الرابعة عربيا

الإمارات الـ 36 عالميا الخامسة عربيا

سوريا الـ 47 عالميا السادسة عربيا

المغرب الـ 55 عالميا السابعة عربيا

الكويت الـ 71 عالميا الثامنة عربيا

ليبيا الـ 72 عالميا التاسعة عربيا

السودان الـ 73 عالميا العاشرة عربيا

تونس الـ74 عالميا الـ 11 عربيا

الأردن الـ 75 عالميا الـ 12 عربيا

قطر الـ 77 عالميا الـ 13 عربيا

عمان الـ 78 عالميا الـ 14 عربيا

اليمن الـ 80 عالميا الـ 15 عربيا

البحرين الـ 98 عالميا الـ 16 عربيا

جنوب السودان الـ 103 عالميا الـ 17 عربيا

لبنان الـ 114 عالميا الـ 18 عربيا

الصومال الـ 138 عالميا الـ 19 عربيا

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