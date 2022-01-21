المكسيك تسجل انخفاضا في عدد جرائم القتل خلال عام 2021

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سجلت السلطات المكسيكية انخفاضا في نسبة جرائم الاغتيال التي وقعت عام 2021، بواقع 3,6 بالمائة عن العامين السابقين.

وأفادت الأرقام الرسمية، بحسب صحيفة "لو فيغارو"، بأن المكسيك سجلت 33308 عمليات اغتيال في عام 2021، بمتوسط 91.25 عملية في اليوم

وقالت روزا إيشيلا رودريغيز، وزيرة الأمن العام، إن "ست ولايات مكسيكية من أصل 32 تمثل 50 بالمائة من ضحايا جرائم القتل، وهي ولايات، غواناخواتو، باجا كاليفورنيا، وتشيهواها على طول الحدود مع الولايات المتحدة، ومراكز أخرى لتهريب المخدرات مثل خاليسكو وميتشواكان".

هذا، وتم تسجيل 34690 جريمة قتل في عام 2019، ثم 34554 جريمة قتل في عام 2020، وهو عام تراجع الأنشطة الاجتماعية في أعقاب الوباء.

وقتل نحو 340 ألف شخص منذ عام 2006 عندما أعلن الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون الحرب الشاملة على تهريب المخدرات.