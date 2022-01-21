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بايدن يرشح أول امرأة مسلمة لتولي منصب قضائي فدرالي

21
JANUARY
2022
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رشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيدة نصرت جاهان تشودري لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية بولاية نيويورك، لتصبح أول امرأة مسلمة ترشح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة.
 
وتشودري (45 عاما) من أصل بنغلاديشي، وهاجر والداها، نفيسة شودري والدكتور نورير شودري، إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها.
 
كانت والدتها منسقة الخدمات الغذائية في المدارس الإعدادية في نورثبروك بولاية إلينوي والمناطق المحيطة بها. أما والدها فشغل منصب رئيس قسم الأعصاب في مستشفى St Mary's of Nazareth في شيكاغو، وأستاذا في علم الأعصاب بجامعة إلينوي في شيكاغو. وتزوجت نصرت جاهان تشودري من مايكل إيرلي، وهو مصمم غرافيكي، في عام 2012.
 
نصرت تشودري تخرجت من جامعة كولومبيا وجامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة ييل. وهي المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي. عملت سابقا في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك، وستكون ثاني قاض فيدرالي مسلم، بعد أن أكد مجلس الشيوخ تنصيب مرشح بايدن، زاهد قريشي، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو الماضي.
 
وبرز اسم تشودري الصيف الماضي باعتبارها الاختيار الأول بين القضاة المسلمين الأمريكيين المؤهلين للترشيح لأحد المناصب الشاغرة في المحاكم الفيدرالية في نيويورك. 
 
وحظيت تشودري بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.
 
وجاء ترشيح تشودري ضمن مجموعة تضم امرأتين من أصول إفريقية، وأخرى من أصول تايوانية، وأخرى من أصول آسيوية، وأخرى لاتينية، ومرشحا واحدا من أصل أمريكي وآسيوي ولاتيني وآخر أبيض. 
 
وفي عامه الأول في منصبه رئيسا للولايات المتحدة، فاز بايدن بتأييد مجلس الشيوخ لـ 41 من المرشحين الفيدراليين، وهو أكبر عدد من الفائزين المرشحين من أي رئيس خلال أول 12 شهرا، منذ جون كنيدي.
 
وكان 24 من المرشحين القضائيين لبايدن من السود (29٪) ، و17 من أصل لاتيني (20٪) و16 من الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ (19٪).
روسيا اليوم
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