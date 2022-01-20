قضية رهائن "بيت إسرائيل" بتكساس.. توقيف شخصين في إنجلترا

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أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، توقيف رجلين في إنجلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في كنيس في ولاية تكساس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا في بيان "أوقف رجلان هذا الصباح في برمنغهام ومانشستر. وهما في الحبس على ذمة التحقيق".

وكانت الشرطة التي تتعاون مع السلطات الأميركية في هذا التحقيق أوقفت، الأحد، مراهقين في جنوب مانشستر قبل أن تفرج عنهما الثلاثاء.

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن المواطن البريطاني مالك فيصل أكرم (44 عاما) هو محتجز الرهائن في كنيس في مدينة كوليفيل التي يبلغ عدد سكانها 23000 نسمة وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا من دالاس في تكساس (جنوب).

وقتل أكرم في مداهمة للشرطة، السبت، بينما حرر الرهائن الأربعة سالمين.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مالك فيصل أكرم كان موضع تحقيق العام 2020 أجراه جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي (إم آي 5) وخلص إلى غياب التهديد.

وذكرت "سكاي نيوز" أن مالك فيصل أكرم الذي كان يعيش في بلاكبرن في شمال إنجلترا، وصل إلى الولايات المتحدة قبل حلول العام الجديد عبر مطار جون كينيدي في نيويورك قبل شراء السلاح المستخدم أثناء عملية احتجاز الرهائن.