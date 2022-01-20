اليابان: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة سكان تونغا

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أعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، أن وزارته ستبذل قصارى جهدها لتقديم مساعدات لسكان مملكة تونغا المتضررة جراء ثوران البركان في البحر وأمواج تسونامي التي أثارها البركان.

ونقلت قناة "NHK" اليابانية عن تصريح الوزير في جلسة وزارته في طوكيو، اليوم الخميس: "ستبذل وزارة الدفاع قصارى جهدها لدعم المنكوبين في تونغا. وبهذا الصدد ننوي استخدام قوات الدفاع اليابانية التي تتوفر لديها الخبرة الكبيرة في إزالة آثار الكوارث في اليابان وخارجها".

ومن المتوقع أن تتوجه إلى أستراليا من اليابان طائرتا نقل عسكريتان باحتياطات مياه الشرب التي سيتم توزيعها بين سكان مملكة تونغا. كما ستتجه إلى منطقة الكارثة سفينة نقل عسكرية بمروحيتين على متنها ستوصل إلى الجزر المنكوبة المعدات الخاصة لتطهير الأراضي من الرماد البركاني. كما سيفتح 6 من العسكريين اليابانيين مكتبا خاصا في الأراضي الأسترالية سيقوم بجمع المعلومات حول الخسائر وتنسيق التعاون مع الدول الأخرى.

بدأ ثوران بركان-هونغا-تونغا-هونغا-هاباي في تونغا في 14 يناير الجاري. وفي 15 يناير تسبب الانفجار الكبير في مكان الثوران والنشاط البركاني في حدوث اثنين من تسونامي أسفرا عن إلحاق أضرار كبيرة بعاصمة تونغا مدينة نوكوالوفا الواقعة في الساحل الشمالي لجزيرة تونغاتابو وعدد من المنتجعات والتجمعات السكنية الواقعة في غرب هذه الجزيرة. ولا يزال معظم أراضي جزر الأرخبيل مغطية بالرماد البركاني الذي يمثل خطرا كبيرا على حياة وصحة السكان المحليين.