ترامب يعلق على مؤتمر بايدن الصحفي

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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بأن الأسئلة التي طرحت عليه خلال مؤتمره الصحفي كانت معدة مسبقا، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن متاحا له عندما كان رئيسا.

وتساءل ترامب في بيان له يوم الأربعاء: "كيف يمكن لبايدن أن يستدعي الصحفيين من القائمة وتوجه إليه أسئلة خفيفة، ثم يقرأ الجواب من الورقة؟".

وأضاف ترامب أنه لو كان هو في منصب الرئيس لما سمحوا له بذلك، ولما أقدم بنفسه على ذلك.

وعقد الرئيس جو بايدن مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرورو عام على توليه منصب الرئاسة.

وخلال الساعة الأولى من المؤتمر منح بادين إمكانية طرح السؤال للصحفيين الذين كانت أسماؤهم على قائمة موجودة لديه، ثم انتقل إلى أسئلة بقية الصحفيين.