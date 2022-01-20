living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: هاريس ستكون رفيقتي إن ترشحت لولاية رئاسية ثانية

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة الخميس، أن كامالا هاريس ستكون مجددا نائبته، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.
 
وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عام على وصوله إلى البيت الأبيض، إن هاريس "ستكون رفيقتي في الترشح" لولاية رئاسية ثانية.
 
وكانت هاريس قد أعلنت في منتصف ديسمبر أنها لم تناقش مع بايدن حتى الآن انتخابات 2024، وسط تكهنات بعدم ترشحها في حال قرر الرئيس الأميركي عدم خوض الانتخابات مجددا.
 
وعندما سئلت في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إمكانية ترشح بايدن البالغ 79 عاما مرة أخرى، أجابت: "لا أفكر في الأمر، ولم نتحدث بشأنه".
 
وتعد هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.
 
لكن شعبيتها تراجعت وسط تقارير إعلامية عن خلل في أداء موظفيها، وشكوك في مكانتها داخل الإدارة، وإحباطها من المهام الشائكة التي توكل إليها، مثل تصويت الأقليات وأزمة الهجرة.
 
ودافع بايدن عن سجل هاريس في قضية تصويت الأقليات قائلا: "أنا من كلفتها. أعتقد أنها تقوم بعمل جيد".
 
ويضغط بايدن على الكونغرس لتمرير مشروعي قانون رئيسيين لتسهيل الاقتراع، ووضع شروط أكثر صعوبة على الولايات التي تحاول تغيير قوانين التصويت.
 
ويدافع الديمقراطيون عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لمواجهة جهود الجمهوريين الذين يسعون لتقييد التصويت، خاصة بين الأميركيين من أصول إفريقية واللاتينيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout