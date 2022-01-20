living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رصد أول تأثير لنشر شبكات الجيل الخامس على الطائرات

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت شركات طيران أميركية، الأربعاء، إن نشر خدمات الجيل الخامس الجديدة أسفر عن تأثير بسيط فقط على السفر الجوي إذ قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها أصدرت موافقات جديدة للسماح بعمليات هبوط مرتبطة بالطقس السيء وعدم وضوح الرؤية.
 
وأوضحت الإدارة أن زيادة الموافقات الممنوحة لطائرات بوينغ وإيرباص تعني إمكانية هبوط 62 بالمئة من الطائرات التجارية الأميركية بسبب الطقس السيء في بعض المطارات، ارتفاعا من 45 بالمئة في وقت سابق.
 
وألغى عدد كبير من شركات الطيران العالمية رحلات إلى الولايات المتحدة أو غيّر طراز الطائرات المستخدمة في تلك الرحلات بسبب مخاوف من حدوث تداخل بين الإشارات القوية المنبعثة من نشر شبكة الجيل الخامس، التي بدأت، الأربعاء، وبين أنظمة الطائرات.
 
ووافقت شركتا آيه.تي. أند تي وفرايزون، مساء الثلاثاء، على تأجيل تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية الجديدة قرب مطارات رئيسية مع تشغيلهما خدمة الجيل الخامس سي-باند الجديدة.
 
ووافقت إدارة الطيران الاتحادية حتى صباح الأربعاء على هبوط الطائرات، التي تستخدم 5 أنواع من مقاييس الارتفاع في ظروف الطقس السيء.
 
وقالت أميركان إيرلاينز إنها شهدت "تأثيرا عملياتيا ضئيلا" يشمل بعض حالات التأجيل و4 حالات إلغاء نتيجة لخدمة الجيل الخامس الجديدة.
 
وقالت يونايتد إيرلاينز إنها تتوقع "حالات تعطل قليلة في بعض المطارات".
 
وحذرت إدارة الطيران من أنه بالرغم من الموافقات التي أصدرتها "فقد تتأثر رحلات في بعض المطارات".
 
وفي وقت سابق، انتقدت طيران الإمارات، وهي أكبر شركة طيران دولية لنقل الركاب في العالم وأكبر مشغل للطائرة بوينغ 777، "الرسائل المتباينة" معلنة تعليق رحلاتها إلى 9 وجهات أميركية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout