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الأمير ويليام لم يرغب بلقاء شقيقه وهكذا توسطت كيت ميدلتون بينهما

19
JANUARY
2022
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يبدو أن التوتر بين الشقيقين الملكيين لم ينته فصولاً ، إذا إن معلومات جديدة كشفها غاري غولدسميث عم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون أشارت إلى أن الأمير ويليام يم يكن يرغب في حضور حفل إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا حين علم بحضور الأمير هاري، وأن كيت زوجة ويليام حاولت امتصاص غضبه ولعبت دورا مهماً في إقناعه بوجوب وضع خلافاته مع شقيقه جانباً والوقوف سوياً أثناء عرض التمثال البرونزي لوالدتهما خلال شهر يوليو من العام الماضي 2021 بحسب ما ذكر موقع The News.وذكر التقرير أن كيت تصرفت بشكل رائع مع الأمير هاري عندما حضر، على الرغم من أن المقابلة التي أجراها مع أوبرا وينفري هو وزوجته كانت قد تسببت لها بالانزعاج.
وكان الأمير هاري رفع دعوى قضائية للإفادة من خدمات شرطيين يغطي نفقاتهم بنفسه لحمايته مع عائلته خلال زيارة بريطانيا، وفق ما أعلن أحد محاميه، بعد أن فقد دوق ساسكس هاري وزوجته ميغان ماركل الحق في الحماية من الشرطة في بريطانيا حتى لو كانا يدفعان تكلفة ذلك بنفسيهما، بعد قرارهما الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020.
ويعيش الزوجان حالياً في كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبيت، ويعتمدان على فريق أمني خاص.

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