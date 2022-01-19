الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه بتزوير شهادات لقاح كورونا

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أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم الأربعاء، بأن الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه في تزوير شهادات لقاح فيروس كورونا.

الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه بتزوير شهادات لقاح كوروناألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

وأشارت الوكالة إلى أرقام تم الحصول عليها من 16 ولاية في البلاد تظهر فتح أكثر من 12 ألف تحقيق للشرطة في أنحاء البلاد.

وكشفت "د ب أ" أن عدد التحقيقات ارتفع في ديسمبر، بعد أن أعلنت السلطات قيودا جديدة أبعدت المواطنين غير المطعمين عن الحياة العامة إلى حد كبير.

ويمكن أن يواجه أولئك الذين يقدمون أو يستخدمون شهادات مزورة عقوبات شديدة، تتراوح بين الغرامات وأحكام السجن مع وقف التنفيذ إلى فقدان وظائفهم.

وفتح الادعاء العام تحقيقا في جريمة قتل غير متعمد قامت فيها امرأة باستخدام شهادة لقاح مزورة لمواصلة العمل في دار لرعاية المسنين، على الرغم من إصابة أفراد أسرتها بكورونا في المنزل.

وتلقى ما يقرب من 73 بالمئة من سكان ألمانيا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 48 بالمئة جرعة معززة إضافية.