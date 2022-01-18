هل أصيب قداسة البابا بكورونا؟

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أكّد الفاتيكان اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة اثنين من المسؤولين في المرتبة الثانية والثالثة خلف قداسة البابا بكوفيد-19.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن “الكاردينال بييترو بارولين، وزير الخارجية، ظهرت عليه أعراض خفيفة فيما لم تظهر أيّ أعراض على رئيس الأساقفة المطران إدغار بينا بارا، نائب وزير الخارجية”.

وأوضح الفاتيكان أن الإيطالي بارولين (67 عاماً) والفنزويلي بينا بارا (61 عاماً) يخضعان للعزل الذاتي في مقر إقامتهما بالفاتيكان.

ويلتقي الإثنان بالبابا بشكل دوري لكن لم يتضح متى كان آخر لقاء لهما مع البابا (85 عاماً).

وطلب الفاتيكان من موظفيه، وأغلبهم يعيشون في إيطاليا، تلقي جرعات التطعيم كاملة.

وسجلت إيطاليا، التي تحيط بمدينة الفاتيكان الصغيرة صاحبة السيادة، 83403 حالات إصابة بكوفيد-19 أمس مقارنة مع 149512 حالة في اليوم السابق فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 287 من 248 وفاة.