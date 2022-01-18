الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين

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دعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع.



وقالت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة إن "هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا".



وأضافت البعثة, "ندعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له، ودعا "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلن الناطق باسمه.



وقال الناطق ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش طلب من الحوثيين "منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة"، مذكرا بأن "الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي".



فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الحوثي يزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن ويقوض جهود إنهاء الحرب.



وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت الاثنين اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.



وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.



من جهتها، أعلنت مجموعات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.