انفجار خط نفط في جنوب تركيا

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تعرّض خط نقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا مساء اليوم الثلاثاء لانفجار لم تعرف أسبابه حتى الآن.



وقالت وسائل إعلام تركية إن "الانفجار في خط الأنابيب أدى إلى توقف المواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش".



وأضافت, "تم إغلاق الطريق السريع كهرمان مرعش غازي عنتاب أمام حركة المرور بسبب انفجار خط أنابيب النفط في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش".

وذكرت أن "نيران الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتدت إلى طريق كهرمان مرعش غازي عنتاب السريع".



هذا، وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.