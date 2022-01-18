الأمم المتحدة تأمل بخفض التوتر بعد لقاء لافروف وبلينكن

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أعربت الأمم المتحدة عن أملها بأن يؤدي اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن للحد من التوتر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: “نحن نؤيد دائما مثل هذا الحوار، وخاصة في ظل احتدام التوتر في المنطقة. ونأمل بأن يؤدي اللقاء إلى انحسار التوتر”.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرى أن جميع الدول المعنية يجب أن تعمل كل ما في وسعها من أجل خفض التوتر حول أوكرانيا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن لقاء بين بلينكن ولافروف من المقرر أن يعقد في جنيف يوم 21 يناير الجاري.

وأكدت الخارجية الروسية أن العمل جار على تنظيم اللقاء في وقت قريب.