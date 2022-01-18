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مستشارة الأسد تكشف واقع الوجود الإيراني في سوريا

18
JANUARY
2022
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قالت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا يقتصر على ضباط إيرانيين مع الجيش السوري، وليست هناك تشكيلات أو وحدات إيرانية.

وأضافت الشبل في حديث لقناة RT أن "وجود قوات من عدمه، ومهما كان نوعها أو شكلها أو جنسيتها، هو قرار سيادي لا يتدخل فيه أحد، ولا يحق لأحد أن يملي فيه"، وأن "سوريا هي التي تقرر ما الموجود على أراضيها وما تريد أن يكون موجودا على أراضيها، ومن لا تريد".

وقالت الشبل إنه "ليست هناك قوات جيش، (بمعنى) تشكيلات، أو وحدات عسكرية إيرانية على الأراضي السورية، والموجود هو ضباط إيرانيون مع الجيش السوري، فنحن في حالة حرب وبحاجة لأي مساعدة عسكرية".

ونفت الشبل "ما يُصور في الإعلام من قوات، وجيش، لإيران"، قائلة إن ذلك "غير موجود، فلا إيران طلبت إرسال (قوات) ولا هو موجود".

ووصفت الشبل علاقة بلادها مع إيران بأنها "تاريخية ووفية" وقالت إن "إيران وقفت مع سوريا والجيش السوري في الحرب، وسوريا لا تقابل الوفاء بالغدر".

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