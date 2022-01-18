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بالصّور- تدريب مصري فرنسي عابر في البحر الأحمر

18
JANUARY
2022
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نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي المصري في البحر الأحمر.

وقالت القوات المصرية إن التدريب يندرج في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، باشتراك الفرقاطة المصرية “الإسكندرية” مع فرقاطة الدفاع الجوي الفرنسية “CHEVALIER PAUL”.

واشتملت التدريبات على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية، تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية، كذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكلا الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها، وكذلك تمارين المواصلات، بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران، وتنفيذ أعمال التصوير.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية.

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