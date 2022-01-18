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كازاخستان.. أوميكرون يرفع عدد الإصابات 20 مرة خلال شهر

18
JANUARY
2022
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قالت وزيرة الصحة في كازاخستان أجار غينيات، إنه تم تسجيل ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا، وذلك على خلفية انتشار متحور "أوميكرون".
 
وذكرت الوزيرة، أن معدل الإصابة بكوفيد-19، زاد بنحو 20 مرة خلال الشهر الأخير. وفي حديثها خلال جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن "أوميكرون" جعل الوضع الوبائي في البلاد معقدا للغاية.
 
وأضافت: "تؤكد مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد انتشار متحور أوميكرون. لقد زاد معدل الإصابات بالفيروس خلال الشهر الماضي بمقدار 19.6 مرة، وزاد الحجم اليومي للاختبارات الخاصة بالكشف عن كوفيد بمقدار 3.5 مرة ووصل إلى 50 ألف اختبار يوميا. لكن رغم ذلك انخفض معدل الوفيات الناجمة عن المرض خلال الشهر الماضي بمقدار 2.5 مرة".
 
ووفقا لوزارة الصحة في كازاخستان، تم خلال اليوم الماضي تسجيل 9798 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وست وفيات. 
 
 وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدولة مليون و71 130 حالة.
روسيا اليوم
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