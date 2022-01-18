نبيذ معتق وعسل محلي وعصائر.. هدايا من رئيس كوريا الجنوبية لنحو 15 ألف مواطن

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أعلنت الرئاسة بكوريا الجنوبية أن الرئيس مون جيه إن، سيرسل هدايا لـ 15 ألفا من العاملين بمجال مكافحة كورونا وأفراد من الطبقات المحتاجة بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم القمري.

وأفيد بأن حزمة هذه الهدايا تتكون من "المنتجات الرئيسية في الأقاليم مثل الخمور التقليدية والعسل من كيمبو وعصير برقوق من كوانغ يانغ وعسل شيساندرا من مونكيونغ وكستنة من بويو".

وكتب الرئيس الكوري الجنوبي على بطاقة التهنئة المرفقة بالهدايا، عبارة باسمه وباسم زوجته تقول:" قبل العودة الى جوار الشعب في العام الأخير من الولاية، سأكمل أداء المهام لإدارة الدولة في كل يوم ثمين".

ولفت الرئيس مون في بطاقة التهنئة إلى أن "هناك العديد من الإنجازات التي حققناها على الرغم من المصاعب، وسنتمكن من تحقيق قفزة عالية مثل نمر في العام الجديد".

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الهدايا ستسلم الى "الطواقم الطبية في خطوط الحجر الصحي لمكافحة "كوفيد-19" وعاملين في ميدان تطعيم اللقاح ضد كورونا، المساهمين في حماية الوطن والطبقات التي تحتاج إلى العناية في فصل الشتاء".