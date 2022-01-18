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محاكمة طبيب سوري في فرانكفورت غداً

18
JANUARY
2022
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تبدأ في مدينة فرانكفورت الألمانية غداً محاكمة الطبيب السوري علاء موسى، البالغ من العمر 36 عاماً، والمتهم بتعذيب وقتل سجناء في سوريا بين عامي 2011 و2012، وذلك بعد أقل من أسبوع على طي محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز محاكمة أول مسؤول سوري رفيع بتهم جرائم ضد الإنسانية.

 

ويواجه الطبيب تهماً بقتل سجين، وتعذيب 18 شخصاً آخرين، بحسب المدعي العام، في محاكمة حددت أول 14 جلسة منها. وسيشهد في القضية 9 شهود ممن تعرضوا للتعذيب على أيدي الطبيب الذي كان يعمل في مستشفيات عسكرية في حمص ودمشق.

وتحرك الادعاء العام الألماني في العام الماضي، وطلب إصدار مذكرة توقيف بحق موسى، بعد أن حصل على أدلة جمعها «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، الذي يرأسه المحامي والناشط السوري أنور البني. وأشار المركز في بيان، إلى أن موسى كان يلقب بـ«طبيب التعذيب» من قبل بعض الضحايا.

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