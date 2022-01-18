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أكد المعهد الوطني للحماية المدنية في بيرو، أن السلطات أغلقت الموانئ وعلقت نشاط قوارب الصيد الصغيرة بسبب ثوران بركان هونغا – هاباي قبالة جزر تونغا في المحيط الهادئ.

وأشار المعهد إلى أن "80 ميناء على طول الساحل مغلقة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجات البحر غير الطبيعية الناجمة عن ثوران البركان".

وأضاف: "أوصت السلطات بوقف رحلات الصيد ونقل القوارب الصغيرة إلى مناطق آمنة على اليابسة".

وأعلن في بيرو في وقت سابق، عن مقتل سيدتين بسبب ارتفاع الأمواج، كانتا على شاطئ غير مناسب للسباحة، بالإضافة إلى تسبب ثوران البركان في تسرب النفط قبالة سواحل البلاد.وبدأ بركان هونغا - هاباي في الثوران يوم الجمعة الماضي، بالقرب من سواحل دولة تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، مما تسبب في موجة تسونامي عارمة.