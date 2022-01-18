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طفلة مليونيرة قد تتقاعد في سن الـ15

18
JANUARY
2022
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يمكن للطفلة الأسترالية بيكسي كيرتس ذات الـ10 سنوات أن تتقاعد في سن الـ15 عاما، بعدما حققت ثروة طائلة وهي ما زالت في المرحلة الابتدائية.

وتمتلك الطفلة شركة ألعاب حققت من ورائها أرباحا ضخمة، وذلك بمساعدة والدتها روكسي جاسينكو، التي ساندتها لتدشين Pixie’s Fidgets، وقد بيعت الألعاب في أقل من 48 ساعة بعد إطلاق الشركة خلال العام الماضي.

كما أن بيكسي تمتلك شركة أخرى، دشنتها والدتها حينما كانت الطفلة أصغر في السن، وحملت اسم Pixie’s Bows، وهي تبيع إكسسوارات خاصة للأطفال. وأصبحت الشركتان الآن جزءا من Pixie's Pix لبيع الألعاب والإكسسوارات.

وقالت والدتها إن "بيكسي يمكنها التقاعد في سن الخامسة عشرة إذا أرادت ذلك"، مضيفة: "لقد كانت نكتة عائلتنا، سأعمل حتى أبلغ من العمر 100 عاما وستتقاعد بيكسي في سن 15".

لكن على الرغم من نجاحها، لا تريد والدة بيكسي أن تشعر طفلتها بأنها مضطرة للعمل في الشركة. وقالت: "لقد قلتها منذ اليوم الأول، في اللحظة التي لا تريد فيها بيكسي أن تكون في مواجهة أمامية أو أن تشارك في Pixie's Pix و Pixie's Bows ، سنقوم بإعادة التقييم. لكنها في الوقت الحالي سعيدة وتتعلم الكثير".

هذا واكتسبت بيكسي عددا كبيرا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على أكثر من 100 ألف متابع على "انستغرام".

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