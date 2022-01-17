إصابة رئيس الأركان الأميركي بكوفيد

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قال متحدث رسمي إن الفحوص أثبتت، أمس (الأحد)، إصابة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي ب«كوفيد - 19»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.



وأضاف المتحدث أنه يعاني من أعراض طفيفة للغاية وبإمكانه أداء جميع مهماته عن بعد. وأوضح أن أحدث مخالطة لميلي مع الرئيس جو بايدن كانت في 12 يناير (كانون الثاني) خلال جنازة الجنرال المتقاعد ريموند أوديرنو.



وتابع أن الفحوص أثبتت عدم إصابة ميلي، قبل عدة أيام من لقائه مع بايدن وكل يوم بعد هذا اللقاء، حتى يوم أمس، وأشار إلى أن ميلي تلقى لقاحا مضادا لكوفيد، كما تلقى جرعة تنشيطية. وكشف أن الفحوص أثبتت، أمس، عدم إصابة جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة الآخرين باستثناء واحد.



وصرح متحدث باسم سلاح مشاة البحرية أن القائد الآخر الذي ثبتت إصابته بالفيروس، قائد السلاح الجنرال ديفيد بيرغر، سيواصل أداء واجباته دون تأثّر.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، ثبتت إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بـ«كوفيد – 19». وفي التاسع من يناير، أثبتت الاختبارات شفاءه وخرج من العزل ليعود إلى العمل في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون).