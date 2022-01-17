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وفاة ملهمة الملايين اليوتيوبر أداليا روز عن 15 عامًا

17
JANUARY
2022
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توفيت اليوتيوبر أداليا روز عن عمر يناهز 15 عامًا بعد معاناتها من حالة وراثية نادرة.

وتم تشخيص إصابة المراهقة الأميركية بمرض هتشينسون جيلفورد بروجيريا، أي الشيخوخة المبكرة عند الصغار، عندما كان عمرها ثلاثة أشهر.

وفي منشور عبر إنستغرام، لفتت عائلة أداليا الى أن الأخيرة “أثرت في ملايين الأشخاص وتركت أكبر بصمة”.

وقالت عائلتها: “دخلت بهدوء وغادرت بهدوء، لكن حياتها كانت بعيدة كل البعد عن ذلك”، وأضافت: “لم تعد تعاني الألم وهي الآن ترقص بعيدًا على الموسيقى التي تحبها. أتمنى لو لم يكن هذا هو واقعنا ولكن للأسف هو كذلك”.

كما شكرت العائلة كل من أحب أداليا ودعمها، بخاصة الأطباء والممرضات الذين عملوا لسنوات للحفاظ على صحتها.

وكان لدى أداليا، وهي من تكساس، نحو 3 ملايين مشترك على قناتها على يوتيوب، وكانت تنشر فيديوهات لدروس تعليمية، بالإضافة الى ما كان عليه التعايش مع الحالة.

 

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