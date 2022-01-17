الحوثيون يكشفون تفاصيل "عملية نوعية في العمق الإماراتي"

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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذها "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".

وكشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تفاصيل العملية العسكرية.

وقال يحيى سريع إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية تحمل اسم "إعصار اليمن"، وذلك ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكد يحيي سريع أن العملية العسكرية كانت نوعية وناجحة.

وأكد سريع أن "عملية إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

وصرح بأن العملية التي وصفها بـ"الموفقة" تمت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، مشيرا في السياق إلى أنها حققت أهدافها بنجاح.

وأفادت شرطة أبو ظبي صباح الاثنين بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".