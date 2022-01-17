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الإمارات: استهداف الحوثيين لأراضينا لن يمر دون عقاب

17
JANUARY
2022
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دان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتيه، الإثنين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن “هذا الاستهداف الآثم لن يمر من دون عقاب”.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن “دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم”، واصفة الهجمات بأنها “جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية”.

وقالت الوزارة إن “هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى “إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما”.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين من جراء هذا الاعتداء الإجرامي، ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق من الإثنين، أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزنات “أدنوك” في أبوظبي، وأشارت لاحقا إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 من جراء الحادث.

كما وقع حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون”، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، فيما أرسلت جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وقالت الشرطة إن السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

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