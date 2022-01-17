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وزير الخارجية السوري: سوريا تعمل على تحسين علاقاتها مع الدول العربية وإعادتها إلى ما كانت عليه

17
JANUARY
2022
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 أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، خلال حوار صحافي أقيم في مؤسسة "الوحدة للصحافة والنشر" بدمشق اليوم، أن "كل ما يرتبط بلجنة مناقشة الدستور شأن سوري بحت، ونجاحها مرهون بضمان عدم التدخل الخارجى بعملها أيا كان"، وقال: "إن الغرب ليست لديه نية صادقة لإنجاح اللجنة".


أضاف: "من المهم أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون على موقفه المحايد، ومن يطرح الحلول هم أعضاء اللجنة، وليس المبعوث الخاص أو الأصدقاء".

وعن علاقات سوريا مع الدول العربية، أكد المقداد أن "سوريا تعمل على تحسينها وإعادتها إلى ما كانت عليه"، وقال: "لدينا الآن 14 سفارة عربية مفتوحة".

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