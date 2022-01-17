الحوثيون يطالبون الإمارات بالكف عن "العبث باليمن"

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حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الإمارات من "العبث في اليمن" وطالبتها بأن تسارع في كف يدها عن ذلك أو جاءها "ما يقطع يدها ويد غيرها".

ووصفت الحركة على لسان المتحدث باسمها محمد عبد السلام الإمارات بأنها "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل".

وأضاف عبد السلام عبر "تويتر" أن "تلك الدويلة كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت".

واضاف: "بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".



يذكر أن الحركة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نفذت "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي" وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحركة إن تلك القوات ستصدر "بيانا مهما" حول تلك العملية خلال الساعات القادمة.