الحكومة اليابانية تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

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استنكرت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين من منطقة سونان، التي يوجد بها مطار بيونغ يانغ الدولي.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في طوكيو إنه لم يتم تأكيد أي معلومات عن الأضرار على الفور، لكن المسؤولين سيبذلون قصارى جهدهم لجمع المعلومات وتحليلها.

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أصدر تعليمات لحكومته بجمع معلومات حول عملية الإطلاق، وضمان سلامة السفن والطائرات".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخين باليستيين، اليوم الاثنين، من منطقة سونان، التي يوجد بها مطار بيونغ يانغ الدولي، لكنها لم تحدد المسافة التي قطعها الصاروخان.

وعلى الأثر، أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا للسفن التي تتحرك حول المياه اليابانية للحذر من الأجسام المتساقطة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار.

وقال خفر السواحل في وقت لاحق إن القذائف الكورية الشمالية يعتقد أنها سقطت بالفعل، لكنه لم يحدد مكانها.