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قررت السلطات الأسترالية اليوم الاثنين السماح للمواطنين الأجانب المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بدخول أراضي البلاد.

وأدرجت وزارة الداخلية الأسترالية "سبوتنيك V" في قائمة اللقاحات التي يسمح لمتلقيها بدخول أستراليا، حسبما ذكر موقع الوزارة الإلكتروني.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) في بيان لها اليوم الاثنين أن "لقاحا آخر متمثلا بجرعتين من سبوتنيك V، سيتم "الاعتراف به" لغرض تحديد حالة تطعيم المسافر".

وأشار البيان إلى أن TGA "حصلت الأسبوع الماضي، على معلومات إضافية توضح أن هذا اللقاح يوفر الحماية ومن الممكن أن يقلل احتمالية قيام المسافر القادم إلى البلاد بنقل العدوى إلى الآخرين أثناء تواجده في أستراليا".

وأضاف البيان أن "المعلومات الداعمة تستند إلى الدراسات المنشورة المقدمة إلى TGA من قبل الحكومة الروسية عبر السفارة الأسترالية في موسكو".

وأكدت TGA أن اللقاح أثبت متوسط فعالية بنسبة 89% في الوقاية من عدوى فيروس كورونا و98-100% في منع حالة الوفاة أو الحاجة للعلاج في المستشفى.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة الأسترالية أن الاعتراف بـ"سبوتنيك V" لا يعني فتح الحدود للجميع، وأن السماح بالدخول لن يشمل في الوقت الحالي إلا الطلاب الدوليين والعمال المهرة وغير المهرة ورجال الأعمال ونخبة الرياضيين.