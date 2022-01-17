كوريا الجنوبية تحتج على تصريحات لوزير خارجية اليابان

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن احتجاجها الشديد على "مزاعم وزير الخارجية الياباني،هاياشي يوسيماسا، غير الشرعية بملكية اليابان لجزر دوكدو الكورية".

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في سيئول: "على اليابان وقف المزاعم التي لا تجدي بملكية جزر دوكدو الكورية وهي أراض كورية جنوبية تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقوانين الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن على اليابان إدراك أن المفاهيم الصحيحة للتاريخ هي أسس لتطوير العلاقات المستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان.

يشار الى أن وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوسيماسا، قال في خطاب أدلى به في الجلسة الدورية للبرلمان الياباني والتي بدأت اليوم الاثنين، إن جزر داكيشيما (جزر دوكدو باللغة اليابانية) هي أراض يابانية وفقا لحقائق تاريخية والقوانين الدولية، وستواجه الوزارة هذه القضية انطلاقا من موقفها الأساسي.

ودرجت وزارة الخارجية اليابانية على تجديد مزاعمها بالملكية لجزر دوكدو في خطاب رأس السنة الجديدة الذي يستعرض اتجاه السياسات الدبلوماسية في جلسة برلمانية، منذ عام 2014، ويعتبر ادعاء هاياشي التاسع من نوعه.