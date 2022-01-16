أمير قطر يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم في الديوان الاميري في الدوحة، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر وعضوية النائب الأول الرئيس إياد علاوي والشيخ حمد بن جاسم ال ثاني والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس طاهر المصري ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال بمناسبة زيارتهم للبلاد، وعقدهم لاجتماعهم في الدوحة.

تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وقد سلم الوفد الشيخ تميم ورقة سياسية بعنوان ازمة النظام العربي (التشخيص والعلاج).

وتضمنت الورقة بنودا عدة أبرزها: أن أزمة النظام العربي تبلغ الذروة منذ سنوات. وهي أزمةٌ شاملةٌ بمعنى أنها تنال من الأنظمة السياسية واستقرارها، ومن سلامة البلدان والعمران، ومن وحدة المجتمعات وتضامنها، ومن السكينة الدينية باتجاه التطرف والانكماش، ومن التدخلات الاقليمية والدولية.

وأشارت إلى “الاضطراب السياسي والمجتمعي والأمني في العديد من الدول العربية في المشرق والمغرب”. وإلى “فجاجة التدخلات الإقليمية في أراضي الدول العربية والاعتداء على سيادتها وسلامة أراضيها وتهديد نسيجها الاجتماعي وأمن مواطنيها واستقرارهم”. وإلى “تقزيم الاهتمام العربي الرسمي والشعبي بقضية العرب الأولى القضية الفلسطينية”. تغول التطرف الديني على أمن الدول العربية ووحدة مجتمعاتها”. كما تحدثت عن “عجز نظام الأمن العربي الجماعي عن التصدي لهذه التحديات وتفاقم الخلل في التوازن الاستراتيجي بالمنطقة”.