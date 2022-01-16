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زوجة بوريس جونسون خرقت قواعد «كورونا» بعد أيام من تشديدها

16
JANUARY
2022
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تم تصوير كاري جونسون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني، وهي تنتهك قواعد التباعد الاجتماعي في أثناء احتفالها بخطوبة إحدى الصديقات، بعد أيام فقط من تشديد قواعد «كورونا» ومطالبة البريطانيين بتوفير مسافات آمنة بينهم وبين الأشخاص الذين لا يعيشون معهم في نفس المنزل.

وكانت السيدة جونسون (33 عاماً) تحتفل بخطوبة صديقتها آنا بيندر في 17 سبتمبر (أيلول) 2020 داخل نادٍ خاص للأعضاء في لندن عندما التقطت الصورة، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتظهر السيدة جونسون وهي تتبادل الضحكات مع صديقتها وتلف ذراعها حولها في الصورة التي تم تداولها عبر الإنترنت.

وفي ذلك الوقت، شددت بريطانيا قواعد «كورونا» حيث كانت البلاد على أعتاب موجة تفشٍّ ثانية من إصابات «كوفيد - 19»، وتم الإبلاغ يومها عن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ أربعة أشهر.

وقالت متحدثة باسم السيدة جونسون لصحيفة «التلغراف» إن كاري «تأسف لهذا السقوط اللحظي» ومعانقة صديقتها علانية على الرغم من قواعد التباعد الاجتماعي.

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