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وزير ري مصري سابق: إثيوبيا تستعد لتوليد كمية محدودة للغاية من كهرباء سد النهضة

16
JANUARY
2022
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قال محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق، إن إثيوبيا تستعد لتوليد كمية "محدودة للغاية" للكهرباء من سد النهضة خلال أسابيع.


وأشار علام، في منشور بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه بعد سؤال المختصين والمطلعين على صور القمر الصناعي المتوفرة عن آخر أخبار السد، تبين أنه تم الانتهاء من تركيب واحدة من التوربينتين اللتين تعملان تحت الضغط المنخفض وجار اختبارها، والتوربينة الثانية في طريقها لاستكمال التركيب ثم الاختبار.


وأضاف أن إحدى الشركات الصينية تتولى عملية اختبار التوربينتين، والتي قد تستغرق عدة أسابيع قبل إنتاج الكهرباء، مؤكدا أن الكهرباء التي سيتم إنتاجها "محدودة للغاية" ستنقل عن طريق "الخط الصيني" لنقل الكهرباء، الذي يمتد من موقع السد حتى العاصمة أديس أبابا إلى الشبكة الداخلية.

وأشار إلى أن المياه المخزنة أمام سد النهضة ما زالت تفيض عبر الممر الأوسط وستستمر حتى نهاية فبراير، كما حدث العام الماضي، ولن تبدأ أي إنشاءات أو تعلية لهذا الممر قبل ذلك التاريخ.

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