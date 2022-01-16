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اليابان تنصح مئات الآلاف بترك بيوتهم خشية تسونامي بعد ثوران بركان

16
JANUARY
2022
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن السلطات اليابانية نصحت مئات الآلاف بترك بيوتهم، اليوم الأحد، بعد أن اجتاحت أمواج تعدى ارتفاعها متراً مناطق ساحلية عقب ثوران بركان تحت الماء قبالة جزيرة تونغا، مما تسبب في إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي). وقالت «إن إتش كيه» إن النصيحة صدرت لنحو 230 ألف شخص في أنحاء ثماني مقاطعات بسبب خطر تسونامي. ومن بين المناطق التي تلقت التحذير مناطق اجتاحها تسونامي عام 2011 المدمر في اليابان.

وأضافت «إن إتش كيه» أن عشر سفن انقلبت في مقاطعة كوتشي في جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان، وأن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 27 رحلة في مطارات بأنحاء البلاد.

وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن ثوران البركان الذي حدث ليلاً تسبب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق، كما قضى بعض السكان ليلة باردة بعد أن غادروا بيوتهم إلى مناطق مرتفعة.


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