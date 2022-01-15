أمريكا تؤكد اهتمامها بتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن برتوكول أيرلندا

A + A -

قالت الممثلة التجارية الأمريكي إن بلادها تتابع المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين شطري جزيرة أيرلندا، ودعت الجانبين إلى ضرورة التوصل إلى حل للخلاف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاترين تاي الممثلة التجارية الأمريكية القول إن الرئيس جو بايدن يؤكد باستمرار أهمية عدم السماح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعريض اتفاق السلام في جزيرة أيرلندا الموقع عام 1998 والمسمى اتفاق الجمعة العظيمة للخطر.

يذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى عودة القيود على حركة التجارة بين جمهورية أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا.

وقالت تاي "من جانبنا نتوقع في ضوء مستويات الاهتمام العميق الموجودة هنا وأهمية الاستثمار في تراث اتفاقية الجمعة العظيمة، فإن ما يحدث في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يظل موجودا على رادارنا دائما وسيكون جزءا من وعينا".

جاء تصريحات تاي خلال مشاركتها في مؤتمر افتراضي بالاشتراك مع معهد الشؤون الدولية والأوروبية الموجود مقره في العاصمة الأيرلندية دبلن.