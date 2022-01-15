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جناح الرياض في "إكسبو دبي" يحتفي بـ"عام القهوة السعودية 2022"

15
JANUARY
2022
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سلط جناح السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الضوء على "عام القهوة السعودية 2022" الذي اختارته وزارة الثقافة، عبر فيلم قصير ربط القهوة بهوية وثقافة المملكة.

وقدم الفيلم القصير لزوار الجناح نظرة خاصة عن أهمية ومكانة القهوة في المجتمع السعودي، بأنواعها ونكهاتها ومذاقاتها المختلفة، حيث تمثل هذه الأنواع مناطق متعددة من المملكة، بالإضافة إلى إتاحه الفرصة للزوار لتذوق أنواع القهوة المختلفة التي يتم تقديمها في مناطق المملكة.

وتهدف مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي احتفى بها جناح المملكة إلى إبراز التنوع الثقافي في المجتمع السعودي، إلى جانب تسليط الضوء على البن الخولاني السعودي، بوصفه منتجا سعوديا، فضلا عن تسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة بالمملكة.

وللقهوة مكانة كبيرة عند السعوديين، حيث أنها تجاوزت حدود مفهوم المشروب الشعبي، لتتحول إلى رمز خاص ومهم، يحمل دلالات عميقة على الضيافة والتنوع الثقافي في المملكة التي تعد واحدة من دول العالم الأكثر استهلاكا للبن.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تسعى حاليا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من حبوب البن الخولاني السعودي، ورفع العائد الاقتصادي لها، بهدف المساهمة في رفع الناتج المحلي غير النفطي.

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