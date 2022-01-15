نقض قرار إطلاق قاتل روبرت كيندي

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نقض حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قراراً بالإخلاء المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان (77 سنة) على الرغم من أنه أمضى أكثر من 50 عاماً في السجن بعد اغتيال السيناتور روبرت كيندي، شقيق الرئيس الأميركي الراحل جون إف. كيندي.وكتب نيوسوم في قراره أول من أمس أن «اغتيال سرحان للسيناتور كيندي من أسوأ الجرائم الذائعة الصيت في التاريخ الأميركي»، مضيفاً أنه أخذ في الاعتبار التوصية بالإطلاق المشروط، لكنه قرر أن سرحان، لا يزال يمثل تهديداً غير معقول للسلامة العامة. وقال إنه «بعد عقود في السجن، أخفق سرحان في معالجة أوجه القصور التي دفعته إلى اغتيال السيناتور كيندي»».



وكان هذا الإعلان، الذي صدر بعد نحو خمسة أشهر من المداولات، مرتقباً على نطاق واسع.



وأفادت أثيل كيندي، أرملة روبرت كيندي وستة من أبنائه التسعة الباقين على قيد الحياة، في بيان أنهم ممتنون و«مرتاحون للغاية» لقرار الحاكم الديمقراطي، الذي كرر أكثر من مرة أن معظم ورثة كيندي عارضوا إطلاق سرحان، وهو فلسطيني مولود في القدس هاجر إلى الولايات المتحدة عبر الأردن.