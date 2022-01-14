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واشنطن تلوّح باللجوء لمجلس الأمن لتسوية الأزمة الأوكرانية

14
JANUARY
2022
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أكد مسؤولان أمريكيان أنه في حال اختارت روسيا تصعيد الأزمة الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة ستلجأ لمجلس الأمن الدولي وأن واشنطن لا تزال تفضل التسوية دبلوماسيا.

وقال أحد المسؤولين مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "إذا تحركت روسيا، فلن نتردد في السعي للحصول على رد مناسب عبر المجلس والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "كل خيارات استجابة مجلس الأمن مطروحة ونناقشها مع أعضاء آخرين في المجلس ومع شركاء في نيويورك، كما ندرس الوقت المناسب لطرح هذه القضية على المجلس".

وقال المسؤول الأمريكي الثاني: "إذا صعدت روسيا حدة التوتر ومست بجوهر المبادئ والالتزامات التي تعهدت بها كل الدول في ميثاق الأمم المتحدة، سيكون من الواضح وجود فرصة للنقاش في مجلس الأمن".

وأضاف: "سيصبح مجلس الأمن مكانا قد تشهدون فيه نقاشا علنيا بين الولايات المتحدة وروسيا في حال اختار الروس طريق التصعيد، هذا واضح جدا".

وتابع: "لكننا نفضل، وأعتقد أن حلفاءنا تحدثوا بصوت واحد عن هذا، نفضل النهج الدبلوماسي لحل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا".

وتلتزم الأمم المتحدة الصمت حتى الآن في الخلاف الدائر أساسا بين موسكو وواشنطن، العضوين الدائمين في مجلس الأمن والمتمتعتين بحق النقض "الفيتو".

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