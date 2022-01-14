أردوغان وجونسون قلقان إزاء "الحشد العسكري" الروسي على حدود أوكرانيا

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقهما إزاء "حشد القوات الروسية" على حدود أوكرانيا.

وجاء في بيان عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في أعقاب اتصال هاتفي بين أردوغان وجوسنون يوم الجمعة، أن الزعيمين "أعربا عن قلقهما إزاء حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا وأكدا استعداد الناتو لتجنب مزيد من التصعيد".

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان وجونسون "تناولا المستجدات الأخيرة في سوريا وأوكرانيا، والقضايا الإقليمية والعالمية تحت عنواني المناخ والهجرة".

وأشارت إلى أن الجانبين "بحثا الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في الصناعات الدفاعية والتجارة".

يذكر أن روسيا قد نفت مرارا الإدعاءات الغربية والأوكرانية حول التحضير المزعوم للهجوم على أوكرانيا.