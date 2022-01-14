إثيوبيا تقترح إنشاء منطقة عازلة مع إقليم تيغراي

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اقترحت إثيوبيا، الجمعة، إنشاء منطقة عازلة مع إقليم تيغراي تحت إدارة الأمم المتحدة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الإقليم المنكوب.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الجمعة، إن “الحكومة تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة الأمر في إقليم تيغراي، الذي تعمل فيه جبهة تحرير تيغراي على تأزيم الوضع الإنساني من خلال افتعال عدد من العراقيل”.

وأضاف البيان: “نتيجة المزاعم التي تدعيها جبهة تحرير تيغراي بأن سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية يرفضون القيادة خارج الإقليم لأسباب أمنية، فقد قررت الحكومة الفيدرالية اقتراح إنشاء منطقة عازلة يمكن أن تديرها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية”.