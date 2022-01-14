مقتل ميكانيكي فرنسي بحادث جديد في رالي داكار بالسعودية

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لقي ميكانيكي فرنسي مصرعه في حادث، الجمعة، خلال رالي داكار الذي تحتضنه السعودية، بعد ما يقرب من أسبوعين من انفجار غامض استهدف سيارة سائق فرنسي.

وقال منظمو رالي داكار في بيان إن الميكانيكي الفرنسي، كوينتين لافالي، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في حادث بين سيارة مساعدة تقنية و شاحنة محلية.

وأصيب راكب آخر في الحادث وهو البلجيكى ماكسيم فرير ونقل إلى مستشفى الحرس الوطني في جدة.

ويعد الفرنسي القتيل كبير الميكانيكيين في سباق رالي دكار.

ويأتي الحادث بعد انفجار غامض في 30 ديسمبر استهدف سيارة سائق فرنسي، فيليب بوترون، وهو الحادث الذي فتحت فرنسا تحقيقا بشأن احتمال "ارتباطه بالإرهاب".

وصرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، أن مسألة وقف رالي داكار 2022 "مطروحة" بعد الانفجار الذي قال إنّه "قد يكون" مرتبطا "بهجوم إرهابي".

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء الماضي، أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار الذي أدى إلى إصابة بوترون "بجروح بالغة" في ساقيه، حسب ابنه.

واستبعدت السلطات السعودية ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بـ"الحادث" وأكدت أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث". لكنّها عززت أخيرا من الإجراءات الأمنية حول المنافسة والمشاركين.

وكان السباق الأسطوري، المعروف سابقًا باسم باريس-داكار، ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة.

لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال أفريقيا أدت إلى نقله إلى أميركا الجنوبية في العام 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ العام 2020.