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إصابات كورونا في إسبانيا تجاوزت الـ8 ملايين

14
JANUARY
2022
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أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 في البلاد منذ بدء الجائحة في عام 2020 تخطى ثمانية ملايين شخص.

وزاد عدد الحالات 162500 حالة منذ أمس الخميس.
  
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ ثمانية ملايين و93036 في حين بلغ عدد الوفيات 90759.
  
ومنذ تشرين الثاني، ارتفعت الإصابات بلا توقف مدفوعة بظهور المتحور أوميكرون سريع الانتشار واختلاط شرائح كبيرة من السكان خلال فترة عيد الميلاد، على الرغم من أن حالات الدخول إلى المستشفيات لا تزال أقل بكثير من تلك التي سجلت خلال الموجات السابقة.

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