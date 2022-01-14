البرتغال تحقق في شرعية منح الجنسية لأبراموفيتش

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قال مصدر في وزارة العدل البرتغالية، إن الهيئة المشرفة على شؤون الجنسية في البلاد، بدأت تحقيقا داخليا في موضوع منح الجنسية للملياردير رومان أبراموفيتش.

وأضاف المصدر: "هذا إجراء روتيني يتم تنفيذه في كل مرة تظهر فيها مواقف أو أنباء، تشير إلى أي انتهاكات محتملة في الإجراءات التي تم تنفيذها".

ويشار إلى أن أبراموفيتش نال الجنسية البرتغالية في أبريل 2021، بفضل قانون يسمح لأحفاد اليهود السفارديم الذين طردوا من البلاد في نهاية القرن الخامس عشر بالحصول على الجنسية البرتغالية. ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في عام 2015.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يعود سبب طلب الحكومة بإجراء تحقيق في منح الجنسية البرتغالية لأبراموفيتش، إلى انتقادات وجهها بعض الناشطين والسياسيين للقانون المذكور، الذي سيتم استخدامه حسب رأيهم، من جانب بعض الأثرياء الأجانب لكسب موطئ قدم في الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال متحدث باسم أبراموفيتش، إن الملياردير يرحب بأي تحقق، لأنه سيؤكد أن الحصول على الجنسية تم بشكل قانوني.