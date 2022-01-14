living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق توشيكي كايفو

14
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن توشيكي كايفو، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 1989 حتى 1991، توفي في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 91 عاما.
 
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إن كايفو، توفي يوم الأحد، مضيفا: "لقد كرس نفسه لمواجهة العديد من التحديات السياسية وسط وضع دولي مضطرب، بما في ذلك اندلاع حرب الخليج الفارسي".
 
وتم انتخاب كايفو لأول مرة في مجلس النواب في عام 1960 وشغل مناصب حكومية رئيسية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في أغسطس 1989.
 
واتخذ قرار إرسال كاسحات ألغام تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى الخليج بعد غزو العراق للكويت بعد أن تعرضت اليابان لانتقادات لعدم تقديمها أي مساهمة في حل أزمة الخليج عام 1990.
 
وفي أغسطس 1991، كان كايفو أول زعيم لدولة ديمقراطية كبرى يزور بكين منذ الحملة الدموية ضد احتجاجات الطلاب المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين عام 1989، والتي أدت إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الصين.
 
واستقال كايفو من منصبه في أكتوبر 1991، بعد أن فشلت مشروعات قوانين الإصلاح السياسي الرئيسية، بما في ذلك إدخال الدوائر ذات المقعد الواحد في هيكلة البرلمان.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout