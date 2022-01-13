محكمة سعودية تنشر علناً للمرة الأولى إسم مدان بالتحرش الجنسي

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أمرت محكمة في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بالإعلان عن هوية رجل أًدين بالتحرش الجنسي، في خطوة هي الأحدث في سلسلة الخطوات التي اتّخذها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في ما يتعلّق بحقوق المرأة في البلاد.



وذكرت إحدى الصُحف المحلية أن محكمة جنائية في المدينة المنورة حكمت الأحد على "ياسر مسلم العراوي" بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة التحرش الجنسي. كما تم تغريم العراوي 5 آلاف ريال سعودي (1332 دولاراً) وأمرت المحكمة بنشر تفاصيل قضيته في كافة الصحف المحلية.



ولقد تم تحديث قانون تجريم التحرش الجنسي في البلاد في كانون الثاني 2021، بعدما تم تمريره بموجب مرسوم ملكي في 2018، بحيث سمح للمحكمة بأن "تفضح" أسماء الأشخاص المُدانين بتهمة التحرش الجنسي على العلن.



الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي قد رحب بالنشاطات الرياضية الدولية في الآونة الأخيرة، كما أقام العديد من المهرجانات الموسيقية المُختلطة، الأمر الّذي ساعد في زيادة نسبة التحرش الجنسي في البلاد.