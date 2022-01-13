living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف مهم لعلاج كورونا...علماء يدرسون "القنب" كعامل علاجي لمكافحة الفيروس

13
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حددت دراسة جديدة في جامعة ولاية أوريغون، مركبات القنب كعامل علاجي لمكافحة انتشار فيروس كورونا والمرض الّذي يسببه لدى الأشخاص المصابين بالعدوى، عن طريق منع الفيروس من دخول الخلايا البشرية.

وكان العلماء يبحثون عن مركب بيولوجي يمكن أن يرتبط بالبروتين الشائك للفيروس المُسبب لكوفيد -19. وتمكنوا من خلال جهود الفحص الكيميائي من تحديد مركبين موجودين في القنب، وهما حمضا الكانابيغرول والكانابيديول، على أنهما لهما قدرة على مكافحة فيروس كورونا.

وقام الفريق باحتضان الفيروس الحي مع مركبات القنب، وحقنوه بعد 24 ساعة في الخلايا الظهارية البشرية، فوجدوا أن الخلايا التي تم علاجها باستخدام حمضي الكانابيغرول والكانابيديول تفتقر إلى الفيروس. وأقدموا على تنفيذ الإجراءات عينها على متغيرات ألفا وبيتا الحية، ووجدوا أن المركبات لها نفس التأثير في كلتا الحالتين، ما جعلهم يعبرون عن تفاؤلهم بأن هذه المركبات يمكن أن تكون فعالة أيضاً ضدّ المتغيرات الأخرى.

وتشير النتائج الّتي توصل إليها العلماء في مجلة Natural Products، إلى أن مركبات القنب قادرة على منع دخول فيروس كورونا بتركيزات عالية. كما يوصي الباحثون بإعطاء المركبات عن طريق الفم، الأمر الّذي يدلّ على أن الاستخدام المناسب للقنب للوقاية من كوفيد-19 من المحتمل أن يأتي في شكل حبوب أو سائل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout