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هندي يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كورونا

13
JANUARY
2022
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هدد رجل هندي تلقى حوالي 11 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل غير قانوني، بقتل نفسه حال قررت السلطات محاكمته.
 
هندي يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كوروناهندي يتلقى ما لا يقل عن 8 جرعات من لقاح كورونا
واختبأ براهامديف ماندال (84 عاما) فيما تقوم الشرطة بمداهمات لاعتقاله بتهمة تضليل وزارة الصحة، بعد أن تمكن من التسجيل للحصول على جرعات اللقاح باستخدام بطاقات هوية مختلفة والكذب على مسؤولي الصحة.
 
وداهمت الشرطة يوم الأحد منزله في منطقة مادهيبورا بولاية بيهار، إلا أنه منذ الحين مختبئ وهاتفه مغلق.
 
 
وطلب ماندال من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تبرئته من التهم الموجهة إليه. فيما اتهمت زوجته، نيرمالا ديفي، الشرطة بالتحرش بها ودافعت عن زوجها.
 
وقالت إن زوجها كان يعاني من أمراض مختلفة وصعوبات في الوقوف أو المشي، ولكنه تعافى بعد اللقاح.
 
وبحسب المعلومات فإن الرجل حصل على 11 جرعة لقاح خلال 11 شهرا، وحتى أنه حصل على لقاحين في غضون نصف ساعة من بعضهما البعض في نفس اليوم.
روسيا اليوم
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