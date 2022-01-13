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الولايات المتحدة تدرج 6 كوريين شماليين ومواطنا روسيا في القائمة السوداء

13
JANUARY
2022
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 6 أشخاص في كوريا الشمالية، وروسي واحد، "مرتبطين ببرامج الصواريخ الباليستية".
 
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إنه أدرج 6 كوريين شماليين وروسيا واحدا وكيانا روسيا واحدا في القائمة السوداء.
 
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، إن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع إجراء 6 اختبارات لإطلاق الصواريخ الباليتسية منذ سبتمبر العام الماضي، وتكون هذه العقوبات جزءا من الجهود المبذولة لمنع تقدم برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.
 
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي إلى الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية، لكنها ستواصل الجهود للتصدي للتهديدات التي تشكلها برامج الأسلحة غير الشرعية لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
 
وتم إدراج 5 كوريين شماليين تابعين لأكاديمية علوم الدفاع الوطني لكوريا الشمالية في القائمة السوداء، حيث يعمل أحدهم في روسيا وأربعة في الصين لشراء مواد بشكل غير قانوني لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.
 
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هذه العقوبات تعبر عن القلق الجاد الأمريكي بشأن أنشطة الانتشار المستمرة لكوريا الشمالية.
 
وتعد هذه أول عقوبة خاصة ببرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية في إدارة جو بايدن وسط المحادثات النووية المتجمدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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